No concessions: Lukashenko's youngest son went to serve in the army

The youngest son of the President of Belarus, Nikolai Lukashenko, is serving in the army. This was announced today, September 11, by Belarusian leader Alexander Lukashenko.
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