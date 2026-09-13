Министерство Хакасии продлило "черное небо" до 14 сентября

В Хакасии объявлен продленный режим неблагоприятных метеоусловий до утра 14 сентября. Жителям рекомендуется ограничить пребывание на улице и использовать личные автомобили, а предприятиям сократить вредные выбросы на 20%.
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