7 небанальных фильмов о любви, которые интересно смотреть и мужчинам, и женщинам

Провести выходные за просмотром кино — всегда хорошая идея. Вместе с онлайн-кинотеатром KION, в котором уже вышел альманах «Осторожно, любовь» о самых разных отношениях, мы составили подборку фильмов и сериалов с романтичным вайбом.
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