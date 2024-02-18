7 небанальных фильмов о любви, которые интересно смотреть и мужчинам, и женщинам

Провести выходные за просмотром кино — всегда хорошая идея. Вместе с онлайн-кинотеатром KION, в котором уже вышел альманах «Осторожно, любовь» о самых разных отношениях, мы составили подборку фильмов и сериалов с романтичным вайбом.