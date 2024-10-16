Мэр Иркутска Руслан Болотов передал участнику СВО мотоцикл

Администрация Иркутска старается максимально поддерживать участников СВО. 11 октября одному из них — командиру мотострелковой роты Максиму Обухову — мэр Руслан Болотов передал мотоцикл Racer RC300-GY8X Panther и УАЗ «Фермер».
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