NYT: кадровый хаос при Хегсете отвлекает Пентагон от задач безопасности

Ситуация в Пентагоне при министре войны США Пите Хегсете отвлекает руководство ведомства от решения приоритетных задач по обеспечению безопасности страны, 15 сентября сообщила газета New York Times.
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