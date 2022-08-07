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Назван преемник Путина. Запад в истерике

Назван преемник Путина. Запад в истерике

Предполагаемый кандидат успел заслужить доверие россиян. Еще год назад об этом политике мало кто слышал, а уже сегодня он одна из самых узнаваемых фигур .

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