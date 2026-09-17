Скончался художник и педагог Владимир Улитин во Владимире

Как художник Владимир Утилин много работал в своём любимом жанре — пейзаже, где проявил себя настоящим лириком, романтиком, способным увидеть красоту в самом незатейливом мотиве и передать на бумаге особое состояние природы.
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