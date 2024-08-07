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Минобороны РФ выпустило заявление по ситуации в Курской области

Потери ВСУ в приграничных районах Курской области составили до 260 человек В ночь на 7 августа подразделения ВС РФ совместно с пограничниками ФСБ продолжали уничтожать формирования ВСУ, которые пытались прорваться в Курскую область.

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