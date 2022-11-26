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Российская туристка была шокирована после того, как узнала в Малайзии, что пальмовое масло практически везде, включая женскую косметику

Российская туристка была шокирована после того, как узнала в Малайзии, что пальмовое масло практически везде, включая женскую косметику В Малайзии повсюду растут масличные пальмы, их плоды перерабатывают на фабриках, добывая масло — то самое пальмое масло, которое в стране является обязательным ингредиентом во многих продуктах и товарах, даже в тех, в которых, казалось, его быть … Сообщение Российская туристка была шокирована после того, как узнала в Малайзии, что пальмовое масло практически везде, включая женскую косметику появились сначала на 777 Travel.

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