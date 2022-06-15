Про Тиндер

Однажды занесла меня нелёгкая на Тиндер. Большого опыта общения на подобных ресурсах у меня не было, поэтому анкеты читала внимательно, к общению относилась ответственно :-) И завязалась у меня переписка с приятным мужчиной из соседней Калуги.