Поболтаем

52 311 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Снегина
    и тут такая братва подваливаетКогда зашел не в ...
  • lakmus
    До чего-же они симпатиШные. Идея и исполнение на высоте. Талантливо.По дороге летним ...
  • Геннадий Дериглазов
    Уважаемый Василий, спасибо огромное за обратную связь. Мы ознакомились с Вашей статьей. Очень признательны за обратну...Astra Linux тепер...

Про Тиндер

Однажды занесла меня нелёгкая на Тиндер. Большого опыта общения на подобных ресурсах у меня не было, поэтому анкеты читала внимательно, к общению относилась ответственно :-) И завязалась у меня переписка с приятным мужчиной из соседней Калуги.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх