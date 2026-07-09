Скелет морской звезды умеет проводить свет и вдохновляет материаловедов

Исследователи из Школы инженерии и прикладных наук Пенсильванского университета под руководством профессора Тинг Ли (Ting Li) обнаружили в кальцитовом скелете морской звёзды Protoreaster nodosus уникальные оптические структуры, способные проводить и фокусировать свет.
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