Лихачёв: перед ВСУ поставлена задача сделать жизнь в Энергодаре невыносимой

Перед ВСУ поставлена задача сделать жизнь в Энергодаре Запорожской области невыносимой. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв по итогам консультаций российской делегации с МАГАТЭ в Калининграде.
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