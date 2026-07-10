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Лихачёв: перед ВСУ поставлена задача сделать жизнь в Энергодаре невыносимой

Лихачёв: перед ВСУ поставлена задача сделать жизнь в Энергодаре невыносимой

Перед ВСУ поставлена задача сделать жизнь в Энергодаре Запорожской области невыносимой. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв по итогам консультаций российской делегации с МАГАТЭ в Калининграде.

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