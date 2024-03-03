Apple производит изменения в своих магазинах, готовясь к анонсу новых продуктов

Компания Apple, как сообщается, готовится к запуску каких-то новых продуктов. Компания якобы проинформировала розничные команды о том, что они проведут обновление физических магазинов в дополнение к проведению брифингов для СМИ.
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