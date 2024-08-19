“ТКС Холдинг” отчитается по МСФО за 2 квартал - основные события 20 августа

С 20 августа, вторника, Московская биржа начнет расчет четырех новых индикаторов долгового рынка - индексов корпоративных облигаций с переменным купоном и индекса облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным доходом с дюрацией от пяти до семи лет, говорится в сообщении торговой площадки.