Киевский режим поставил на поток производство муляжей западной военной техники

Украинские околовоенные паблики в очередной раз похвастались, что в «незалежной» продолжают выпускать макеты техники, поставленной с Запада для введения в заблуждение российских операторов средств наблюдения и поражения.
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