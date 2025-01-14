Боярский появился на сцене после слухов об экстренной госпитализации

Михаил Сергеевич сыграл в спектакле «Ромео и Джульетта». Народный артист РСФСР Михаил Боярский, недавно заставивший своих поклонников попереживать за его здоровье, появился на публике и продемонстрировал отличную физическую форму.
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