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Овечкин о том, бесит ли его давать автографы: «Это часть работы, часть того, чего мы добились»

Капитан « Вашингтона » Александр Овечкин на шоу FONtour рассказал о своем отношении к автографам. – Бесит автографы давать, если честно? – Это часть работы, часть того, чего мы добились.

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