Нижегородский губернатор Никитин назначил и.о. заместителя и двух министров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 октября. /ТАСС/. Глава Нижегородской области Глеб Никитин назначил и.о. замгубернатора, который будет курировать работу департамента региональной безопасности, управления мобилизационной подготовки и защиты государственной тайны.
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