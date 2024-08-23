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Клаудиньо оштрафован на 250 тысяч рублей за мат после матча с «Химками»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрел инцидент с полузащитником «Зенита» Клаудиньо в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1) и пришел к выводу, что ненормативная лексика футболиста не была сказана в адрес официального лица.

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