Инфекционист рассказал о самом опасном проявлении постковидного синдрома у детей

Последние всплески заболеваемости коронавирусом показали, что дети, равно как и взрослые, стали болеть чаще и тяжелее, а неприятные последствия, такие как мультисистемный воспалительный синдром, могут проявиться через недели после выздоровления.
Последние всплески заболеваемости коронавирусом показали, что дети, равно как и взрослые, стали болеть чаще и тяжелее, а неприятные последствия, такие как мультисистемный воспалительный синдром, могут проявиться через недели после выздоровления.
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