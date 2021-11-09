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Инфекционист рассказал о самом опасном проявлении постковидного синдрома у детей

Инфекционист рассказал о самом опасном проявлении постковидного синдрома у детей

Последние всплески заболеваемости коронавирусом показали, что дети, равно как и взрослые, стали болеть чаще и тяжелее, а неприятные последствия, такие как мультисистемный воспалительный синдром, могут проявиться через недели после выздоровления.

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