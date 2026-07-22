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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мелкадзе предложили «Локо», «Спартаку» и ЦСКА. Железнодорожники отказались платить 6 млн евро за форварда «Ахмата» («Мутко против»)

Форварда « Ахмата » Георгия Мелкадзе предложили подписать нескольким клубам РПЛ . По информации телеграм-канала «Мутко против», Мелкадзе был предложен как минимум трем командам – «Локомотиву», « Спартаку » и ЦСКА .

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