Glassnode: Справедливая стоимость биткоина не превышает $36000

Эксперты датской консалтинговой компании Glassnode подчеркнули, что резкий рост биткоина в декабре был результатом интенсивных спекуляций на фоне ожиданий одобрения спотовых биткоин-ETF и предстоящего халвинга ВТС в 2024 году.
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