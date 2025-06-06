Агроном напомнила дачникам, что важно успеть сделать на дачном участке или в саду до конца июня

В июне работы в саду и на огороде особенно много – посадки, подкормки и уход за растениями. Специалист по сельскому хозяйству Октябрина Ганичкина напомнила, какие задачи стоит выполнить во время первого летнего месяца.
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