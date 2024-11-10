В США уволили сотрудницу службы ЧС, запретившую помогать сторонникам Трампа во время урагана

В США уволили сотрудницу Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA), которая выдала распоряжение о непредоставлении помощи сторонникам избранного президента Штатов Дональда Трампа в период урагана «Хелен».
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