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Копеечное средство для мытья унитазов

Как отмыть туалет за три копейки. Лайфхаки для тех, кто занимается генеральной уборкой дома. Чтобы качественно и эффективно очистить от известкового налета и других отложений унитаз, вполне можно обойтись и без средств бытовой химии.

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