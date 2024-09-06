Возле омского кинотеатра «Маяковский» снесли клены, чтобы посадить там туи в кашпо. Горожане предполагают, что хвойные растения могут не пережить зиму в горшках.
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Возле омского кинотеатра «Маяковский» снесли клены, чтобы посадить там туи в кашпо. Горожане предполагают, что хвойные растения могут не пережить зиму в горшках.