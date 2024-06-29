Буре заявил, что IIHF пока не рассматривает вопрос возвращения России

Двукратный призер Олимпийских игр, член исполкома Международной федерации хоккея (IIHF) Павел Буре заявил, что организация пока даже не планирует рассматривать вопрос возвращения России на международную арену после отстранения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии