«Газпром» готов возобновить поставки газа в Европу, если от Европы будет такой интерес, сообщил журналистам начальник департамента «Газпрома», генеральный директор «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога.
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