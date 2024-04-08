В России предложили отказаться от бумажных платежек за ЖКУ

Комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан и профильный комитет по строительству и ЖКХ поддержали законопроект, согласно которому россиянам предоставят право полностью отказаться от бумажных квитанций.
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