Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Расчет ЗРК «Стрела-10» за месяц уничтожил до 50 дронов ВСУ в районе Артемовска

Расчет ЗРК «Стрела-10» за месяц уничтожил до 50 дронов ВСУ в районе Артемовска

Расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела-10» Ивановских десантников проводят боевую работу по уничтожению воздушного противника на Артемовском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

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