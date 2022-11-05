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Около 30 норильских школьников пополнили ряды юнармейцев

Около 30 норильских школьников пополнили ряды юнармейцев

По завершении торжественных мероприятий новоиспеченным юнармейцам вручили береты, значки и книжки участников движения.

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