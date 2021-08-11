Бедные учителя - с хлеба на квас перебиваются

Медвежий уголТуризмБедные учителя - с хлеба на квас перебиваются Ингвар Коротков Года три назад я опубликовал этот пост в ФБ - о девушке - преподавателе русского языка и литературы.Вернуться к статье217НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей РоссиДа. Приятельница в Москве в школе преподает математику . 150 т. без всяких репетиций и подработок. Директриса под 300 т. получает.Евгений ЕвстифеевЭто в Москве ,а в Соль-илецке сколько?и в других местахИрина52А за пределами двух столиц - уже не люди? Пусть загибаются?Сергей РоссиЭто Вы меня спрашиваете ? Возмущайтесь, голосуйте правильно. Будьте активны. Дядя , что ли ваши проблемы решит ? У дяди один открытый на три часа в год.Дмитрий Соловьев1) толку голосовать если считают как дяде надо ? 2) дядя таки обязан ПОРЯДОК в стране обеспечивать, стало быть и проблемы ВСЕГО народа решать, а не только кучки своих приближенныхМСМарина Свободане равняйте отдельное государство со всеми остальнымиДмитрий Соловьевафтор, поехай в провинцию и там попробуй поучи, бл.. про квас - забудешь, он дорогой. итак, будешь иметь 12-20 тыр и перед учениками спляшешь, если потребуют. И - НЕ ПУТАЙ БЕЗНЕЦМЕНОВ от образования И УЧИТЕЛЕЙ, лукавый. пиши только про ШКОЛЬНЫЕ зарплаты, ОК ? по твоей убогой логике можно доказать что в России все жрут икру на основе того что олигархи ее жрать усталиЮрий DedЗнаете в чём разница между описанной учительницей в статье и учительницей в провинции ? Эта девушка учит детей грамоте . А в провинции учителя проверяют чему детей научили дома родители . Я знаю что пишу . У нас во дворе десять внуков - так что сказки отложите для детсада .Ирина52В школе СЕГОДНЯ от учителей требуют именно этого: проверять самостоятельную работу детей. Это требование МИНИСТЕРСТВА. Под него заточена организация труда, количество часов на предметы и т.д. То же в вузе.И ничего с этим не сделаешь.И это вина не учителей. Дайте им возможность работать с каждым так же ,как репетитор, и платите соответственно - получите результат.Сергей СычевАвтор, наверное, правильно пишет.. НО это касается больших городов, в маленьких населённых пунктах такое не прокатит!!!Агрофена Ивановав провинции все дохнут дохнут от голода- никак не передохнут,,,,,bianka БелаяА почему учителя ДОЛЖНЫ перебиваться с хлеба на квас? И пример этой девушки не показателен, как раз наоборот: девушка приняла как руководство к действию призыв бывшего премьера к учителям, которые не хотят перебиваться на учительскую зарплату: идите в бизнес.Юлия МасловаУ девушки семьи нет,вот она и ..рвет свои сутки на самозанятость )))TRTamara I RДевушка не работает учителем, у нее ип. Это дополнительные знания. А как уTRTamara I RДевушка не работает учителем, у нее ип. Это дополнительные знания. А как уСергей МикульскийНу не так далеко и от истины. В 2019 году я хотел пойти преподавателем в обычную среднюю школу. Так вот. Мне предложили вести историю 5 дней по 3 урока. Труд и ОБЖ. Плюс в субботу патриотическое воспитание. Нагрузка не малая, но обещали по началу за все это 60 тысяч рублей. Пока я собирал все справки, пришёл учитель истории и зарплату за все остальное уронили до 16 тысяч. Я конечно отказался.Villi sherbakТак ты оказывается молодой но ранний. Что же тебе бедному то помешало быстрехонько собрать необходимые документы. Видимо неуемное желание сидеть на диване и давить на клаву. Значит не плохо устроился в жизни. А если ты и учитель настоящий, в чем я сомневаюсь, то у тебя бы просто не было времени сидеть за компьютером. Почему сомневаюсь так на это есть причины и одна основная это то, что мой отец преподавал в школе. До войны в сельской школе преподавал в начальных классах, а пройдя войну с первого до последнего дня и отслужив еще почти полтора года в Германии, опять стал работать по специальности. И я видел сколько времени уходило у него на подготовку к занятиям в школе. Много но зарплата у него по тем временам была все же значительная и приходилось в добавок вкалывать на строительстве своего частного дома. Да и преподавать как тому плохому танцору известно что мешает. К стати к преподавателям ни один пишущий здесь не относиться. Ведь ни один по сути не написал о размере оплаты их, потому что не знают. Ну пусть хотя бы из писак опишет быт учителя сельской школе в СССР и в нынешней России и о их зарплате. Жду с нетерпением ответа, как говаривали, как соловей лета.Сергей МикульскийЕсли ты малограмотный, то не пиши ерунду. Одна справка об отсутствии судимости делается месяц!МСМарина Свободаесли пахать по 10-12 часов - оно так получится. Основной заработок конечно репетиторство. Зарплата в школе все равно низкая. А вот платные занятия - это да. Но на них отрывается время от отдыха. И что? загнать себя, купить все и сдохнуть? Ну машина, ну квартира , а дальше то что? Это все потребление А где культура, развитие? Где нормальный отдых? А будут дети, что с ними? Или в таком графике не до семьи? Да, можно зарабатывать, но жить одной и не жаловаться, что ранние болячки прицепились.Валера ЮшковТак это не учительница, это самозанятый частный предприниматель.Villi sherbakЮшков как бы это не звучало но она ведь детей учит. Учит. За бабки. Да за бабки. А учитель в школе учит. Учит. но зарплату он получает из бюджета и при этом ни каких своих средств не вкладывает в оборудование класса, приобретения учебной литературы. Уборку класса осуществляют уборщица ( в мое время полы в классе где то с 5 класса мыли мы ученики. А все что я перечислил делает этот самозанятый частный как ты выражаешься предприниматель. Так что дурак ты Юшков.Комментировать
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