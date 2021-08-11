Медвежий угол

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Бедные учителя - с хлеба на квас перебиваются

Бедные учителя - с хлеба на квас перебиваются

Ингвар Коротков Года три назад я опубликовал этот пост в ФБ - о девушке - преподавателе русского языка и литературы.

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Сергей Росси
Да. Приятельница в Москве в школе преподает математику . 150 т. без всяких репетиций и подработок. Директриса под 300 т. получает.
Евгений Евстифеев
Это в Москве ,а в Соль-илецке сколько?и в других местах
Ирина52
А за пределами двух столиц - уже не люди? Пусть загибаются?
Сергей Росси
Это Вы меня спрашиваете ? Возмущайтесь, голосуйте правильно. Будьте активны. Дядя , что ли ваши проблемы решит ? У дяди один открытый на три часа в год.
Дмитрий Соловьев
1) толку голосовать если считают как дяде надо ? 2) дядя таки обязан ПОРЯДОК в стране обеспечивать, стало быть и проблемы ВСЕГО народа решать, а не только кучки своих приближенных
Марина Свобода
не равняйте отдельное государство со всеми остальными
Дмитрий Соловьев
афтор, поехай в провинцию и там попробуй поучи, бл.. про квас - забудешь, он дорогой. итак, будешь иметь 12-20 тыр и перед учениками спляшешь, если потребуют. И - НЕ ПУТАЙ БЕЗНЕЦМЕНОВ от образования И УЧИТЕЛЕЙ, лукавый. пиши только про ШКОЛЬНЫЕ зарплаты, ОК ? по твоей убогой логике можно доказать что в России все жрут икру на основе того что олигархи ее жрать устали
Юрий Ded
Знаете в чём разница между описанной учительницей в статье и учительницей в провинции ? Эта девушка учит детей грамоте . А в провинции учителя проверяют чему детей научили дома родители . Я знаю что пишу . У нас во дворе десять внуков - так что сказки отложите для детсада .
Ирина52
В школе СЕГОДНЯ от учителей требуют именно этого: проверять самостоятельную работу детей. Это требование МИНИСТЕРСТВА. Под него заточена организация труда, количество часов на предметы и т.д. То же в вузе.И ничего с этим не сделаешь.И это вина не учителей. Дайте им возможность работать с каждым так же ,как репетитор, и платите соответственно - получите результат.
Сергей Сычев
Автор, наверное, правильно пишет.. НО это касается больших городов, в маленьких населённых пунктах такое не прокатит!!!
Агрофена Иванова
в провинции все дохнут дохнут от голода- никак не передохнут,,,,,
bianka Белая
А почему учителя ДОЛЖНЫ перебиваться с хлеба на квас? И пример этой девушки не показателен, как раз наоборот: девушка приняла как руководство к действию призыв бывшего премьера к учителям, которые не хотят перебиваться на учительскую зарплату: идите в бизнес.
Юлия Маслова
У девушки семьи нет,вот она и ..рвет свои сутки на самозанятость )))
Tamara I R
Девушка не работает учителем, у нее ип. Это дополнительные знания. А как у
Tamara I R
Девушка не работает учителем, у нее ип. Это дополнительные знания. А как у
Сергей Микульский
Ну не так далеко и от истины. В 2019 году я хотел пойти преподавателем в обычную среднюю школу. Так вот. Мне предложили вести историю 5 дней по 3 урока. Труд и ОБЖ. Плюс в субботу патриотическое воспитание. Нагрузка не малая, но обещали по началу за все это 60 тысяч рублей. Пока я собирал все справки, пришёл учитель истории и зарплату за все остальное уронили до 16 тысяч. Я конечно отказался.
Villi sherbak
Так ты оказывается молодой но ранний. Что же тебе бедному то помешало быстрехонько собрать необходимые документы. Видимо неуемное желание сидеть на диване и давить на клаву. Значит не плохо устроился в жизни. А если ты и учитель настоящий, в чем я сомневаюсь, то у тебя бы просто не было времени сидеть за компьютером. Почему сомневаюсь так на это есть причины и одна основная это то, что мой отец преподавал в школе. До войны в сельской школе преподавал в начальных классах, а пройдя войну с первого до последнего дня и отслужив еще почти полтора года в Германии, опять стал работать по специальности. И я видел сколько времени уходило у него на подготовку к занятиям в школе. Много но зарплата у него по тем временам была все же значительная и приходилось в добавок вкалывать на строительстве своего частного дома. Да и преподавать как тому плохому танцору известно что мешает. К стати к преподавателям ни один пишущий здесь не относиться. Ведь ни один по сути не написал о размере оплаты их, потому что не знают. Ну пусть хотя бы из писак опишет быт учителя сельской школе в СССР и в нынешней России и о их зарплате. Жду с нетерпением ответа, как говаривали, как соловей лета.
Сергей Микульский
Если ты малограмотный, то не пиши ерунду. Одна справка об отсутствии судимости делается месяц!
Марина Свобода
если пахать по 10-12 часов - оно так получится. Основной заработок конечно репетиторство. Зарплата в школе все равно низкая. А вот платные занятия - это да. Но на них отрывается время от отдыха. И что? загнать себя, купить все и сдохнуть? Ну машина, ну квартира , а дальше то что? Это все потребление А где культура, развитие? Где нормальный отдых? А будут дети, что с ними? Или в таком графике не до семьи? Да, можно зарабатывать, но жить одной и не жаловаться, что ранние болячки прицепились.
Валера Юшков
Так это не учительница, это самозанятый частный предприниматель.
Villi sherbak
Юшков как бы это не звучало но она ведь детей учит. Учит. За бабки. Да за бабки. А учитель в школе учит. Учит. но зарплату он получает из бюджета и при этом ни каких своих средств не вкладывает в оборудование класса, приобретения учебной литературы. Уборку класса осуществляют уборщица ( в мое время полы в классе где то с 5 класса мыли мы ученики. А все что я перечислил делает этот самозанятый частный как ты выражаешься предприниматель. Так что дурак ты Юшков.

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