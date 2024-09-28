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На саммите в Казани пройдет первая волна расширения БРИКС, заявили в МИД Белоруссии

На саммите БРИКС, который пройдет в Казани, ожидается первая волна расширения объединения. Оно затронет примерно 10 стран, рассказал министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков, чьи слова приводит РИА «Новости».

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