Эксперт прокомментировал слова Папы Римского о Западе как о «кладбище человечества»

Папа Римский назвал Запад «кладбищем человечества». Как заявил в интервью Corriere della Sera Папа Римский Франциск, Запад уже не является примером для подражания, поскольку избрал ложный путь — в первую очередь в плане социальной справедливости.
Папа Римский назвал Запад «кладбищем человечества». Как заявил в интервью Corriere della Sera Папа Римский Франциск, Запад уже не является примером для подражания, поскольку избрал ложный путь — в первую очередь в плане социальной справедливости.
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