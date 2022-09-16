Daily Moscow

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Эксперт прокомментировал слова Папы Римского о Западе как о «кладбище человечества»

Эксперт прокомментировал слова Папы Римского о Западе как о «кладбище человечества»

Папа Римский назвал Запад «кладбищем человечества». Как заявил в интервью Corriere della Sera Папа Римский Франциск, Запад уже не является примером для подражания, поскольку избрал ложный путь — в первую очередь в плане социальной справедливости.

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