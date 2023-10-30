Классные поздравления и открытки в международный праздник — День хоккейного вратаря 31 октября Елена Галицкая31 октября каждого года отмечается Международный день хоккейного вратаря, посвященный данной профессии, которая играет важную роль в мире хоккея и других видов спорта.
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