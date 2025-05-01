В Госдуме предложили индексировать зарплату четыре раза в год

В Госдуме предложили индексировать зарплату каждый квартал на уровень инфляции. Данный проект закона направили на заключение в правительство РФ депутаты партии «Справедливая Россия - За правду», пишет РИА «Новости».
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