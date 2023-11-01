Мелони признала, что контрнаступление ВСУ не изменило конфликт

В беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала, что контрнаступление ВСУ ничего не изменило, при этом проявилась усталость от конфликта.