НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Ман Сити» не проигрывает в АПЛ с декабря – 14 побед, 4 ничьих

«Ман Сити» не проигрывает в АПЛ с декабря – 14 побед, 4 ничьих

Команда Пепа Гвардиолы разгромила «Брайтон» в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Англии (4:0). Последнее поражение «горожан» в рамках лиги было зафиксировано 6 декабря – тогда они уступили «Астон Вилле» (0:1).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх