«Ман Сити» не проигрывает в АПЛ с декабря – 14 побед, 4 ничьих

Команда Пепа Гвардиолы разгромила «Брайтон» в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Англии (4:0). Последнее поражение «горожан» в рамках лиги было зафиксировано 6 декабря – тогда они уступили «Астон Вилле» (0:1).
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