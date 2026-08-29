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Самые радикальные перемены для Ultra от Samsung за несколько лет? Galaxy S27 Ultra может получить не только новый дизайн, но и Exynos 2700

Самые радикальные перемены для Ultra от Samsung за несколько лет? Galaxy S27 Ultra может получить не только новый дизайн, но и Exynos 2700

Высокая производительность собственной SoC может сделать возможным переход Galaxy S27 Ultra на Exynos 2700 Samsung рассматривает возможность использования фирменной однокристальной системы Exynos 2700 во флагманском Galaxy S27 Ultra.

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