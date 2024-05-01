Сенатор Пушков: попытки Запада повлиять на Москву через Китай бесперспективны

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что во время визита главы КНР Си Цзиньпина во Францию Эммануэль Макрон намерен через него повлиять на Владимира Путина для изменения позиции России по Украине.
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