Сенатор Пушков: попытки Запада повлиять на Москву через Китай бесперспективны

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что во время визита главы КНР Си Цзиньпина во Францию Эммануэль Макрон намерен через него повлиять на Владимира Путина для изменения позиции России по Украине.