Деньги есть, но вы болейте: Изуверский эксперимент чиновников над пациентами продолжается

Вы знали. И это прекрасно. А вот тот, кому я адресовал свой ответ, видимо не знает. А что касается стоимости, то, что поделаешь. Хворь, она всегда дорого стоит!

ИК

Иосиф Калинин

Да, какие там идеальные условия! Я живу в самом, что ни на есть провинциальном городке. Даже не в областном центре. Так вот, здесь ситуация именно такая, как я описал. Платных медучреждений очень много. Выбирай, что хочешь.