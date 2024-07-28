В Фонде обязательного медицинского страхования скопилось сотни миллиардов рублей. При этом здравоохранение стонет от недофинансирования, а у медиков низкие зарплаты и нечеловеческая нагрузка.
Деньги есть, но вы болейте: Изуверский эксперимент чиновников над пациентами продолжается
Комментарии
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Иосиф Калинин
Вы знали. И это прекрасно. А вот тот, кому я адресовал свой ответ, видимо не знает. А что касается стоимости, то, что поделаешь. Хворь, она всегда дорого стоит!
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3 час.
ИК
Иосиф Калинин
Да, какие там идеальные условия! Я живу в самом, что ни на есть провинциальном городке. Даже не в областном центре. Так вот, здесь ситуация именно такая, как я описал. Платных медучреждений очень много. Выбирай, что хочешь.
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3 час.
Игорь Василевский
А грошики всем лечиться позволяют?
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1 час.
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