Владимир Путин возложил цветы к памятнику «Могила Неизвестного солдата» в Москве

Вместе с главами иностранных государств Владимир Путин и лидеры иностранных делегаций прибыли к мемориалу «Могила Неизвестного Солдата», чтобы почтить память воинов, которые защищали страны в годы Великой Отечественной войны.
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