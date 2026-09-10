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Автоэксперты нашли ошибки в экзаменационных билетах на знание ПДД

Автоэксперты нашли ошибки в экзаменационных билетах на знание ПДД

Автоэксперты указали на ошибки и неоднозначные формулировки в экзаменационных билетах для водителей.Экзаменационные билеты, по которым будущие водители проверяют знание правил дорожного движения, нуждаются в дополнительной проверке из-за ошибок и неоднозначных формулировок.

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