Автоэксперты нашли ошибки в экзаменационных билетах на знание ПДД

Автоэксперты указали на ошибки и неоднозначные формулировки в экзаменационных билетах для водителей.Экзаменационные билеты, по которым будущие водители проверяют знание правил дорожного движения, нуждаются в дополнительной проверке из-за ошибок и неоднозначных формулировок.