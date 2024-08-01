НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Анчелотти про 0:1 от «Милана»: «С Рюдигером и Модричем «Реал» играл лучше, но их хватило только на 45 минут» 

«Это был матч, в котором мы бились и боролись. Нам нужно кое-что улучшить, но это нормально. Сейчас задача основной команды – набрать форму, а игроки молодежки должны просто наслаждаться футболом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх