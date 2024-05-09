Салехард отметил День Победы

Митинг "Победный марш!" собрал сотни салехардцев в культурно-историческом комплексе "Парк Победы", а на главной праздничной площади работали тематические локации и самоотверженно, наперекор капризам погоды, трудились и дарили праздничное настроение артисты ЦКиС "Геолог".
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