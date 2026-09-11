В Калуге отметят День микрорайона Тайфун

Калужан и гостей города приглашают на празднование Дня микрорайона Тайфун 11 сентября. Мероприятие пройдёт в Тайфуновском парке на Грабцевском шоссе, 108.
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