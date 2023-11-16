Матч сборных России и Кубы будут судить арбитры из Белоруссии

Опубликован состав судейской бригады, назначенной на товарищескую игру Россия – Куба. Как сообщает сайт РФС, обслуживать матч, который состоится 20 ноября в Волгограде, будут арбитры из Белоруссии: главный судья – Алексей Кульбаков, лайнсмены – Дмитрий Жук и Олег Маслянка.