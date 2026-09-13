Белки могут заразить бешенством: что делать при укусе

Бешенство представляет собой основную опасность при контакте с белками. Сами по себе эти животные крайне редко выступают переносчиками вируса: в России подавляющее большинство случаев заражения связано с собаками и лисами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ "Школы трещат, де...
- Кто победит в пос...
- Голикова предложи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым