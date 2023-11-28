Американский эксперт: Российская армия способна дойти до польской границы

Boris Borisov

Западная Украйна должна стать безымянной областью Польши. Выгнать туда всех бандеровцев а ... вот там уже поляки им покажут , как родину любить !!! И самостийность ,покажут и мову и понад усэ. Остальная украйна - в состав России простыми областями. \\\\ \\\\ Русский язык обязателен и единственен. Изучение "мовы " на платной основе для желающих. В Крыму уже цирк устроили -3 языка ! Что за ерунда !? Потом дебилы изумляются-откуда национализм ????!