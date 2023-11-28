Медвежий угол
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Медвежий угол

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Американский эксперт: Российская армия способна дойти до польской границы

Американский эксперт: Российская армия способна дойти до польской границы

Украина уже потерпела поражение в войне с Россией, российская армия способна разбить ВСУ и захватить всю украинскую территорию, однако Москве этого не нужно.

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Комментарии
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М
Мария
Безоговорочная капитуляция! Какие ещё переговоры?
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1 д.
Boris Borisov
Западная Украйна должна стать безымянной областью Польши. Выгнать туда всех бандеровцев  а ... вот там уже поляки им покажут , как родину любить  !!! И самостийность ,покажут и мову и понад усэ. Остальная украйна -  в состав России простыми областями.  \\\\ \\\\ Русский язык обязателен и единственен. Изучение &quot;мовы &quot; на платной основе для желающих. В Крыму уже цирк устроили -3 языка ! Что за ерунда !? Потом дебилы изумляются-откуда национализм ????!
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22 час.
М
Мария
Только бы не повесить нам их себе на шею.
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19 час.

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