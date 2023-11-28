Украина уже потерпела поражение в войне с Россией, российская армия способна разбить ВСУ и захватить всю украинскую территорию, однако Москве этого не нужно.
Американский эксперт: Российская армия способна дойти до польской границы
Комментарии
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М
Мария
Безоговорочная капитуляция! Какие ещё переговоры?
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1 д.
Boris Borisov
Западная Украйна должна стать безымянной областью Польши. Выгнать туда всех бандеровцев а ... вот там уже поляки им покажут , как родину любить !!! И самостийность ,покажут и мову и понад усэ. Остальная украйна - в состав России простыми областями. \\\\ \\\\ Русский язык обязателен и единственен. Изучение "мовы " на платной основе для желающих. В Крыму уже цирк устроили -3 языка ! Что за ерунда !? Потом дебилы изумляются-откуда национализм ????!
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22 час.
М
Мария
Только бы не повесить нам их себе на шею.
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19 час.
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