Календарь сбил ученых с толку: зачем древняя община включала в год 364 дня

Календарь общины Кумрана, найденный среди свитков Мертвого моря, десятилетиями изучают историки. Новое исследование Эшбал Рацон из Тель-Авивского университета, опубликованное в журнале Tarbiz: Quarterly for Jewish Studies, посвящено вопросу о том, применялась ли эта система на практике или оставалась только религиозной концепцией.
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