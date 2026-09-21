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Календарь сбил ученых с толку: зачем древняя община включала в год 364 дня

Календарь сбил ученых с толку: зачем древняя община включала в год 364 дня

Календарь общины Кумрана, найденный среди свитков Мертвого моря, десятилетиями изучают историки. Новое исследование Эшбал Рацон из Тель-Авивского университета, опубликованное в журнале Tarbiz: Quarterly for Jewish Studies, посвящено вопросу о том, применялась ли эта система на практике или оставалась только религиозной концепцией.

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